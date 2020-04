Dennoch versuchen sowohl in Deutschland, als auch in den USA und anderen Ländern Sozialarbeiter und Polizisten möglichst viele Menschen, die permanent auf der Straße leben, in die Obdachlosenunterkünfte zu holen oder sie in neu angemieteten Hotels und Pensionen unterzubringen. Die Maßnahmen sind unter Sozialarbeitern und Forschern jedoch umstritten. Zwar bieten Unterkünfte Sanitäranlagen zum Händewaschen und zur Desinfektion, bessere Möglichkeiten für medizinische Betreuung, Überwachung und Tests sowie die Versorgung mit Lebensmitteln und sauberer Kleidung. Die geforderte soziale Distanz lässt sich jedoch häufig besser auf der Straße, in Parks oder U-Bahn-Schächten herstellen, zumal viele Obdachlosenunterkünfte durch die Corona-Krise stark überfüllt sind. In den USA wurde der allgemeine Sicherheitsabstand von sechs Fuß für die Unterkünfte auf drei Fuß gesenkt.

Bisher wurden in Deutschland nur einzelne Fälle von erkrankten Obdachlosen bekannt. Gleiches gilt für die USA, wo bisher drei Tote nachweislich obdachlos waren. Hinzu kommen einige hundert Infizierte, die in den Gemeinschaftsunterkünften isoliert wurden bzw. sich außerhalb dieser selbst isoliert haben. Eine erste, auf allgemeinen Corona-Pandemieszenarien basierende Schätzung geht davon aus, dass sich allein in den USA rund 22.000 Obdachlose infizieren werden. Rund 7.000 von ihnen werden eine intensivmedizinische Betreuung benötigen, etwa 3.500 werden laut der Schätzung an Covid-19 oder dem verschärften Ausbruch einer Vorerkrankung sterben.