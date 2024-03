Die Experten um Mary Brushe von der University of Western Australia wollten prospektiv – also vorausblickend – in einer Kohorten-Langzeitstudie untersuchen, welchen Effekt die Bildschirmzeit auf kleine Kinder über einen durchschnittlichen Tag mit 16 Stunden Wachzeit hat. Dazu sammelten sie im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2021 die Daten von insgesamt 220 australischen Familien in einem Sechs-Monats-Rhythmus. In den Familien befanden sich zu der Zeit Kinder im Alter von 12, 18, 24, 30 und 36 Monaten.