Im Volksmund nennt man Serotonin oft Glückshormon. Es spielt eine wichtige Rolle in unserem Gehirn, wirkt sich positiv auf unsere Stimmung aus und mindert Angst und Aggressivität. Fehlt der Botenstoff, kann eine Depression die Folge sein. Für unser Gehirn ist ein hoher Serotonin-Spiegel also gut, doch bei Krebs ist genau das Gegenteil der Fall.

"Denn Serotonin fördert das Tumorwachstum", erklärt Marcel Schneider vom Universitätsspital Zürich. Es stecke nämlich nicht nur in unserem Kopf. "Der Großteil des Moleküls befindet sich nicht im Gehirn, sondern ist außerhalb des zentralen Nervensystems – peripher - in den Blutplättchen gespeichert", erläutert der Mediziner. Dieses Serotonin habe Einfluss auf Wundheilung sowie auf das Wachstum als auch auf die Entstehung von Krebs.

"Dass Serotonin auch an der Krebsentstehung beteiligt ist, war bereits bekannt", sagt Pierre-Alain Clavien, Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie in Zürich. Krebszellen nutzen das Hormon, um die Produktion eines zentralen Moleküls der Krebsentwicklung anzukurbeln. Das sogenannte PD-L1 binde die Killerzellen des Immunsystems, die normalerweise Tumore erkennen und eliminieren, und setze sie schachmatt. Die Krebszellen entgehen so der Zerstörung durch das Immunsystem.

Wir haben gesehen, dass bei ihnen der Tumor langsamer wächst und mehr CD18 - also mehr Killerzellen drin hat. Die Resultate waren eindrücklich: Das Krebswachstum wurde in den Tiermodellen langfristig unterbunden, und bei einigen Tieren verschwand der Tumor komplett.

"Es ist der gleiche Rezeptor im Hirn. Mit dem Medikament ist mehr Serotonin im Gehirn verfügbar, doch gleichzeitig können die Blutplättchen weniger aufnehmen", erklärte Forscher Schneider. Damit sinke die Serotonin-Konzentration in den Blutplättchen und mache so den Weg frei für die Killerzellen, die sich vermehrt der Bekämpfung des Krebses widmen können. Die Folge: Das Tumorwachstum wird gebremst.

Das Forschungsteam hat die Antidepressiva in Kombination mit einer Immuntherapie an Mäusen getestet, die die Aktivität der Killerzellen noch weiter fördert. Das Ergebnis klingt vielversprechend: Das Krebswachstum wurde langfristig gestoppt, bei einigen Tieren verschwand der Tumor sogar komplett. Doch Schneider warnt vor zu viel Euphorie:

Dass einige Antidepressiva die Serotonin-Ausschüttung der Blutplättchen hemmen und bestimmte Tumore dadurch offenbar nicht weiterwachsen, sei laut Schneider nur ein weiteres Puzzlestück in der Behandlung der komplexen Krankheit. Das Schweizer Forschungsteam will die Medikamente nun in einer klinischen Studie am Menschen testen. Das Gute daran: Da die Antidepressiva schon zugelassen und die Wirkungen gut bekannt sind, geht das viel schneller als bei neuen Wirkstoffen. Dennoch rechnet Mediziner Schneider noch mit ein paar Jahren Forschungsarbeit.