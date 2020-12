In den Ländern, in denen die Lockdowns während der ersten Corona-Welle am strengsten waren, litten die Menschen am ehesten unter Symptomen einer Depression und Angststörungen. Das ist das Ergebnis einer internationalen Befragung von rund 5218 Teilnehmern aus neun Ländern während der ersten Welle von Lockdowns im Frühjahr 2020. Die Studie erscheint in der Fachzeitschrift „Science of the Total Environment“.