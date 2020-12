04.12.: UV-C-Filter kann Coronaviren in der Luft abtöten

Forscher des Kings College in London haben Daten der "ZOE COVID Symptom Study App" ausgewertet. In dieser App geben etwa 2,8 Millionen Nutzer täglich Auskunft über ihren Gesundheitszustand und mögliche Corona-Symptome. Die Forscher verglichen die Auskünfte mit den offiziellen Daten zu Neuinfektionen. Dabei zeigte sich, dass die Nutzerschaft durch ihre Mitteilungen frühzeitig auf lokale Corona-Ausbrüche aufmerksam machte. So sei etwa ein Ausbruch in der Kleinstadt Leicester zwei Wochen, bevor es dort zu einem erneuten Lockdown kam, in den App-Daten sichtbar gewesen, schreiben sie im Fachblatt "The Lancet Public Health".

Die Wissenschaftler schlagen vor, dass die Daten der App genutzt werden können, um PCR-Testkapazitäten gezielt dort zu bündeln, wo sich lokale Ausbrüche andeuten. In Deutschland verfolgt die App Corona-Datenspende des Robert Koch-Instituts einen ähnlichen Ansatz. Hier werden Symptome allerdings nicht von den Nutzern selbst berichtet, sondern über Fitnesstracker und andere sogenannte Wearables, also auf dem Körper getragene Sensoren erfasst. Die App Corona-Datenspende wird von rund 500.000 Usern täglich genutzt.

Physiker der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig haben einen UV-C-Luftreiniger überprüft, mit dem Coronaviren in der Raumluft abgetötet werden sollen. Durch Messungen und eine Computersimulation konnten die Forscher nachweisen, dass die Strahlendosis ausreichend hoch ist, um Viren, die an Aerosolen kleben, abzutöten.

Bei dem Luftreiniger handelt es sich um einen Prototypen einer Braunschweiger Firma. Er soll in Schulen eingesetzt werden, um dort die Raumluft von Viren und anderen Mikroorganismen zu reinigen. Der Luftreiniger ist ein Rohr, in dem ein Ventilator Luft von unten ansaugt und nach oben bläst. Dabei wird das Gas und alle enthaltenen Schwebeteilchen inklusive der möglicherweise vorhandenen Viren an acht leistungsstarken Niederdruckentladungslampen vorbeigeführt. Die Lampen geben UV-C-Licht ab, das extrem kurzwellig und für das menschliche Auge unsichtbar ist. Allerdings ist die Strahlung durch ihre hohe Energie extrem gefährlich. Sie zerstört unter anderem die Erbinformation von Mikroorganismen tötet sie dadurch ab. Die Messungen der Physiker bestätigen auch, dass der Luftreiniger die Lampen ausreichend abschirmt, so dass das auch für Menschen gefährliche UV-C-Licht nicht in die Umgebung gelangt.