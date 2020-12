19.12.: Naturfreunde seit Corona

26 Prozent der US-Amerikaner, die in diesem Jahr öffentliche Parks und Grünanlagen besucht haben, waren vergangenes Jahr kaum in der Natur unterwegs. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Vermont, die jetzt im Fachjournal Plos One erschienen ist. Die Forscher hatten nach Einführung der Coronaregeln in dem Bundesstaat an der Ostküste über 400 Besucher in 25 öffentlichen Parks befragt. Dabei zeigte sich: 70 Prozent der Befragten hatten seit Beginn der Pandemie ihre Parkbesuche gesteigert. Für 81 Prozent war es durch die Pandemie deutlich wichtiger geworden, Zugang zur Natur zu haben. 66 Prozent der Befragten sagten, sie kämen, um Ruhe zu finden. 17 Prozent gaben an, diese Plätze würden ihnen soziale Kontakte ermöglichen, die durch die Hygieneregeln sonst nicht mehr möglich waren. Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass Zugang zur Natur in der Krise der psychischen Gesundheit hilft. Das unterstreicht umgekehrte Ergebnisse aus Ländern mit besonders striktem Lockdown, wo das Verlassen der eigenen Wohnung praktisch vollständig verboten war. Dort klagten die Befragten deutlich häufiger über Depressionen und Angstzustände.