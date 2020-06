In der überarbeiteten Version schreibt das Drosten-Team nach Auswertung der Viruslasten in allen Altersgruppen: "Wir schließen daraus, dass ein beträchtlicher Prozentsatz der infizierten Menschen in allen Altersgruppen, einschließlich derjenigen, die vor oder leicht symptomatisch sind, Viruslasten tragen, die wahrscheinlich eine Infektiosität darstellen."

Was die Daten nicht verraten, ist, ob sich das auch in der Praxis so verhält. Das wollen Forscher in Sachsen herausbekommen und haben dazu im Mai Untersuchungen in Dresden und Leipzig gestartet.