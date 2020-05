Nun geht es los. Das Team der Universität Leipzig radelt heute (27. Mai) zum ersten Termin. In der Schule wird Blut abgenommen und es werden Abstriche gemacht, nicht nur von Schülerinnen und Schülern, sondern auch vom Lehrpersonal. Die Teilnahme ist freiwillig und bei den Kindern nur mit Einverständnis der Eltern möglich.

Welche Folgen Schulöffnung haben

Prof. Dr. Wieland Kiess Bildrechte: UKL/Stefan Straube Ob jemand Symptome hat, wie trockenen Husten oder Fieber, spielt hier keine Rolle. Es geht nicht darum, Corona-Erkrankte zu finden und nach Hause zu schicken. Das sei eher nur ein Nebeneffekt der Untersuchung, erklärt Prof. Wieland Kiess, Leiter der Studie und Chef der Kinder- und Jugendklinik in Leipzig: "Wir stellen die einfache Frage: Ob sich durch das Öffnen der Schulen etwas ändert. Der Hintergrund ist, dass ganz viele Lehrer, aber auch natürlich Eltern besorgt sind und sagen: Wenn wir bisher so vorsichtig waren und jetzt plötzlich wieder unvorsichtig werden. Passiert denn dann was?"

Auch Tests auf Antikörper

Deswegen werden die Schüler und Lehrer nicht nur auf Corona getestet. Sondern es wird auch geguckt, ob sie bereits Antikörper im Blut haben, ergo ob sie schon an Covid-19 erkrankt waren. So wollen die Wissenschaftler auch einer großen offenen Frage nachgehen, die derzeit viele Wissenschaftler umtreibt: Wie stark übertragen Kinder überhaupt das neuartige Corona-Virus? Dazu Kiess: "Es gibt auch Hinweise, aber das müssen wir jetzt eben noch für uns herausfinden, dass die Kinder jetzt auch nicht ein riesen Viren-Reservoir sind. Das gab ja so Ideen, dass Kinder schnell weggesperrt werden müssen, damit die ihre Keime nicht verstreuen. Ich glaube, dass Kinder eher weniger besiedelt waren."

Wie ansteckend Kinder sind

Wenn Kinder weniger von dem Virus besiedelt sind, könnte das bedeuten, dass sie nicht so ansteckend sind, wie Erwachsene. Eine Frage, die derzeit nicht endgültig geklärt ist. Genauso wie die Frage: Wie viele Kinder sind erkrankt, ohne es zu wissen? Solche Fragen treiben auch Mediziner der TU Dresden um. Daher testen auch sie in Sachsen Schüler. Warum die Dopplung? Studienleiter Kiess erklärt: "Das war, weil die Ministerien natürlich unter Zeitdruck waren und sowohl die TU als auch uns angefragt haben. Das gute dabei ist, dass die Dresdner Kollegen auch Kitas, also kleinere Kinder im Fokus haben. Das heißt die beiden Studien werden sich ideal ergänzen."

Studien ergänzen sich