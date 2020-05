Über 120 Projekte laufen nach Angaben der Weltgesundheitsorganistaion gerade weltweit auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen gegen das Coronavirus Sars-Cov-2. Noch nie wurde die Forschung dabei so aufmerksam verfolgt wie im Fall der Erkrankung mit Covid-19. Die Eile, mit der derzeit geforscht wird, birgt eine Gefahr, warnen Stimmen aus Medizin und Wissenschaft auf dem medizinischen Fachportal JamaNetwork.

Soll das Vertrauen der Öffentlichkeit erhalten bleiben, dürften etablierte Sicherheitsstandards in der Entwicklung nicht dem Zeitdruck geopfert werden, mahnen die Medizinerin Brit Trogen, der Historiker David Oshinsky und der Bioethiker Arthur Caplan. Ein Seitenhieb auf US-Präsident Trump, der die Impfstoff-Entwicklung unter das Motto "Operation Warp speed" gestellt hat, einen fiktiven Geschwindigkeits-Begriff aus dem Science Fiction Genre.

Die drei schreiben in ihrem Artikel "Adverse Consequences of Rushing a SARS-CoV-2 Vaccine" ("Unerwünschte Folgen bei überstürzter Impfstoff-Entwicklung"): "Jede medizinische Therapie, die ohne umfassende Schutzmaßnahme zugelassen wird, kann auf mehreren Ebenen Schaden anrichten. Beim Covid-19-Impfstoff und dessen Wirksamkeit selbst, bei Geimpften, und schließlich dem Vertrauen der Öffentlichkeit weltweit in die Impfanstrengungen."