Vitamin D aus Tomaten – das wäre eine Win-Win-Situation, ohnehin gesundes Gemüse könnte auch noch unseren Tagesbedarf am "Sonnenvitamin" decken. Wo genau sich die Tomate dann in obiger Liste einordnen würde, ist noch nicht ganz klar, denn es gibt mehrere wissenschaftliche Studien dazu – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Gemeinsam haben diese Studien aber die Erkenntnis, dass eine beachtliche Menge an Provitamin D3 in der Tomate erhalten werden kann, wenn man einen kleinen genetischen Eingriff vornimmt.

Laut einer Studie steckte in den Blättern der genveränderten Tomate noch viel mehr Provitamin D3 als in der Frucht. Bildrechte: Colourbox.de Normalerweise sorgt in der Tomate das Enzym 7-Dehydrocholesterin-Reduktase dafür, dass vorhandenes Provitamin D3 in Cholesterin umgewandelt wird. Mit der Crispr/Cas-Methode bearbeiteten unterschiedliche Forscherteams ein Gen in der Tomate so, dass das erwähnte Enzym den Umwandlungsprozess nicht mehr in Gang setzen konnte. Frucht und Blätter der Tomate häuften dadurch viel Provitamin D3 an, ohne dass Wachstum und Entwicklung der Pflanze irgendwie gestört wurden.

In einer der Studien wurde festgestellt, dass in einer mittelgroßen Tomate die Menge an Provitamin D3 – wenn es mittels UVB-Bestrahlung in Vitamin D3 umgewandelt wird – dem Gehalt in zwei mittelgroßen Eiern oder 28 Gramm Thunfisch entspricht.

Und eine andere Studie, die sich allerdings noch im Preprint-Stadium befindet, also noch nicht von anderen Wissenschaftler(inne)n gegengelesen wurde, spricht sogar davon, dass eine einzige ihrer genetisch veränderten Tomaten den Tagesbedarf an Vitamin D deckt.

Vitamin-D-Mangel überall