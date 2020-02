Angefangen hat alles 1961, die Zeit des Kalten Krieges zwischen den USA und der damaligen UdSSR. Am 12. April schicken die Russen Juri Gagarin in der Raumkapsel "Wostok-1" ins Weltall. In 108 Minuten umrundet er die Erde. Der erste Mensch im All. Der erste Russe im All. Der erste Mann im All. Als erste Frau folgt zwei Jahre später Walentina Tereschkowa, die 26 jährige Sowjetbürgerin. Sie verbringt drei Tage im Weltall und ist die erste Frau, die einen Weltraumspaziergang unternommen hat.