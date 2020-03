Für die Studie wurden erst magere und fettleibige Mäuse mit einem Virus infiziert, dieser wurde nach drei Tagen Entwicklungszeit entnommen, und auch wieder auf fettleibige bzw. magere Mäuse übertragen. Dabei stellten die Forscher fest, dass der Virus je nach Verteilungskette, also bei dünnen oder dicken Mäusen, anders reagiert. Studienleiterin Stacey Schultz-Cherry zufolge hatte das Virus beim Übergang von fetter Maus zu fetter Maus eher neue Virus-Varianten entwickelt, als vom mageren Nager zum mageren Nager. Schultz-Sherry beschreibt das Grippe-Virus an sich als komplette Population, und die verhalte sich bei verschiedenen Mäusen sehr unterschiedlich - bei den übergewichtigen Mäusen seien die Virenstämme weit virulenter als bei den mageren, sagt sie.

Grund dafür könnte eine eingeschränkte Interferon-Abwehrreaktion sein. Die Interferonreaktion im Körper ist quasi ein körpereigenes Notfallprogramm, das verhindert, dass sich Viren verbreiten und vermehren. Bei den übergewichtigen Mäusen scheint diese Reaktion nicht mehr zu funktionieren, was erklären könnte, warum sich das Virus schneller verändert.

Die Forscher wollen diesen Beobachtungen nachgehen. Zeigt sich bei Grippeviren im Menschen etwa ein ähnliches "Verhalten", und auch bei adipösen Menschen eine erhöhte Viralität der Grippeviren? Adipositas ist eine weltweit verbreitete Krankheit, in den USA galten nach einer Erhebung der OECD zufolge allein 38,2 Prozent der Erwachsenen als fettleibig. "Ist die Fettleibigkeit ein Teil der Gründe, warum wir jetzt in jeder Saison so viel Virusdrift sehen und warum wir unsere Impfstoffe ständig aktualisieren müssen?", überlegt Schultz-Cherry angesichts solcher Zahlen.