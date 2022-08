Es ging ja um die Nacht, wie kann ich der Hitze im Bau begegnen?

Schünemann: Es kommt darauf an, ob das Gebäude gut gedämmt ist, oder nicht. Helle Fassadenfarbe und eine vertikale Bepflanzung haben nur einen großen Effekt auf das Innenraumklima bei älteren, wenig gut gedämmten Häusern. Grundsätzlich sollte der Klimaschutz immer mitgedacht werden. So ist es sowohl für den Klimaschutz als auch für die Klima- und Hitzeanpassung sehr wirksam, das Dach oder die oberste Geschossdecke zu dämmen. Tun sie das nicht und wählen vielleicht noch dunkle Dachpappe, wird ihr Dachgeschoss im Sommer schnell zum Backofen.

Schünemann: Dachgeschosse sind meist nachträglich ausgebaut und haben nur Trockenbauwände. Sie können viel weniger Wärme speichern, als massive Wände aus den ersten Geschossen beispielsweise der Gründerzeithäuser. Hinzu kommt oft fehlender Sonnenschutz. Dachgeschosse sind in der Regel sehr belastet. Das ist jedoch nicht per se ein Dachgeschossproblem, sondern ein Problem, wie sie derzeit häufig ausgebaut werden und wurden. Es gibt auch Wohnungen, bei denen es im Dachgeschoss angenehm kühl bleibt, so dass deren Nutzung auch in der Hitzeanpassung durchaus vertretbar ist.

Das klingt alles schön, doch in der Stadt leben viele in Mietwohnungen!

Schünemann: Das stimmt. Als Mieter hat man auf diese Probleme wenig Einfluss. Der bauliche Zustand ist jedoch nur ein Faktor, das Verhalten der Bewohner ist der zweite Faktor. Werden die Wohnungen gut durchgelüftet, lässt sich viel herausholen. Eine gute Lüftung kann in schlechten Gebäuden zu akzeptablem Innenraumklima führen und umgekehrt. Wenn ich baulich gute Wohnungen schlecht lüfte, kann ich auch hier Probleme haben.

Ziemann: Ich sage: Bäume, Bäume, Bäume. Tagsüber brauchen wir schattige Bereiche, das geht am besten durch Bäume mit großen Kronen. Diese müssen wir unbedingt erhalten und auch anpflanzen. Sie müssen frosthart sowie hitze- und trockenresilient sein. Besonders eignen sich Dreispitzahorn, Resista-Ulmen und die chinesische Birne. Bei Neuplanungen ist es relativ einfach, die Bäume mit einzuplanen.

Die gefühlte Temperatur im Schatten eines Baumes ist etwa zehn Grad geringer. Bildrechte: Dr. Astrid Ziemann

Wäre es nicht einfacher, bestehende Bäume gar nicht erst zu fällen?

Ziemann: Es ist extrem wichtig, Baumfällungen genau unter die Lupe zu nehmen. Bis ein großer Baum seine Wirksamkeit entfaltet, dauert es oft Jahrzehnte. Eine Ersatzplanung außerhalb der Hotspots hilft ja nur wenig. Wir sollten unsere Bäume wie Juwelen behandeln. Und auch an Wiesenflächen denken.

Ziemann: Nein. Das ist meine Meinung als Wissenschaftlerin. Ich weiß jedoch, dass es Interessensgegensätze gibt. Es sollte ganz dringend abgewogen werden, ob es nötig ist, einen Baum zu fällen. Die Bäume, die wir haben, sind gut angepasst und eingewurzelt. Wir sollten sie erhalten.

Ziemann Ein Baum kann nicht ersetzt werden, er vereint ganz viele Funktionen. Neben der Schattenbildung kann er über Verdunstung zur Kühlung beitragen, kann Feinstaub filtern und gasförmige Stoffe aufnehmen und zum Lärmschutz beitragen. Vertikale Begrünung kann dies in dieser Fülle nicht leisten. Doch Grün an den Gebäuden hilft, die Oberflächentemperatur an der Gebäudewand zu verringern. Die Auswirkungen auf den Fußgängerraum reichen zwar nicht sehr weit, doch das Gebäude kann damit gekühlt werden. Grundsätzlich müssen wir alle Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen, um mehr Grün in die Stadt zu bringen.