Sexualforschung Konserviert in Bernstein: Das älteste Sperma der Welt

Bernstein ist ja an sich schon ein schönes Schmuckstück, aber manchmal ist das was drin steckt der wahre Schatz. So zumindest in dieser Geschichte: Ein chinesischer Sammler entdeckt in einem seiner Bernsteinstücke, dass da was drin steckt, was eigentlich nicht reingehört, und bringt den Stein zu einem Paläontologen. Der findet zusammen mit einer deutschen Wissenschaftlerin heraus: In dem Stein steckt das älteste Sperma, das je gefunden wurde. Und es ist sehr groß.