Konkret wollen die Forscher für die Region Borna-Leipzig-Bitterfeld ein Zukunftskonzept für Wärmewende und Sektorkopplung erarbeiten. Ein Innovationscluster soll den Strukturwandel unterstützen. Eine Vision sei es, das gesamte Jahr hindurch überschüssige Wärme so zu speichern, so dass sie im Winter fürs Heizen wiederverwendet werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Projektes.

Nicht die großen Industrieanlagen, sondern die Wärme- und Kälte-Klimatisierung in Gebäuden verursacht ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland, erklären die Forscher mit Verweis auf Aussagen des Umweltbundesamtes. Dem Heizen oder Kühlen von Räumen komme daher in der Energiewende "eine entscheidende Rolle zu". Zwar seien auch regenerativen Energieträgern in Gang gekommen, deren Anteil stagniere jedoch seit bald zehn Jahren bei gerade einmal 14 Prozent. In Großstädten mit Systemen zur Fernwärmeversorgung sei der Anteil regenerativer Energie häufig noch deutlich geringer. "Gerade hier braucht es deshalb dringend Lösungen für eine klimaneutrale Umstellung des Wärmesektors", hieß es.