Weltraum-Mission Cosmic Kiss Astronaut Matthias Maurer nimmt die Himmelsscheibe von Nebra mit ins All

Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer will die Himmelsscheibe von Nebra mit zur Internationalen Raumstation ISS nehmen. In seinem Gepäck befindet sich eine Kopie der frühesten bekannten Darstellung des Sternenhimmels. Wie er gegenüber MDR WISSEN exklusiv erklärte, will er die Scheibe aber noch viel weiter bringen.