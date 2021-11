Der deutsche ESA-Astronaut ist jetzt offiziell Astronaut. Am 11. November sind er und die übrige Besatzung der Crew 3 mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Gut 22 Stunden später betraten er, Kayla Barron, Raja Chari und Tom Marshburn die Raumstation – wobei betreten das falsche Wort ist. Sie schwebten in die Raumstation hinein.

Seitdem blieb es still um den deutschen Astronauten. Das lag neben dem Stress des Ankommens und Auspackens vielleicht auch daran, dass es bereits kurz nach der Ankunft Probleme gab. Denn die Crew der ISS musste in die angeschlossenen Raumfahrzeuge ausweichen. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen eines russischen Anti-Satelliten-Raketentests . Der Abschuss verursachte tausende Trümmerteile, die auch für die ISS hätten gefährlich werden können.

Maurers erster Tweet folgte jedenfalls erst am 17. November. Er zeigt drei Bilder, auf denen die neue Crew begrüßt wird und unter anderem Maurer eine Anstecknadel an seinen blauen Anzug gesteckt bekommt. Sie symbolisiert, dass er nun offiziell ein Astronaut mit Weltall-Erfahrung ist. Am Nachmittag des 19. Novembers meldet er sich schließlich zum ersten Mal per Videocall aus dem All zu Wort.