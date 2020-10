Diesen in den Geisteswissenschaften schon länger analysierten Zuordnungen widmen sich seit über zehn Jahren auch die Hirnforscher. Bereits 2007 hat David Amodio von der New York University gezeigt, dass der Gyrus cinguli anterior – ein wichtiger Teil des limbischen Systems im Großhirn – bei Liberalen viel aktiver arbeitet als bei Konservativen. Dem Gyrus cinguli wird oft mit Aufmerksamkeit, Konzentration und Motivation in Verbindung gebracht. Drei Jahre später entdeckte der Forscher Ryota Kanai vom University College London bei einer Untersuchung von 90 Studenten, dass es zwischen den Gehirnen von Liberalen und Konservativen nicht nur funktionelle, sondern auch strukturelle Unterschiede gibt: Liberale haben einen größeren Gyrus cinguli, Konservative einen größere rechte Amygdala (Mandelkern). Der Mandelkern im Gehirn wird mit Emotionen, vor allem Angst und Wutgefühlen in Verbindung gebracht. Menschen mit einem größeren Mandelkern orientieren sich stärker an externen Reizen vermuten die Forscher.