Popeln Nasebohren ist nicht nur menschliche Angewohnheit

Erinnern Sie sich noch an die Popel-Bilder von Jogi Löw? Ekelig und unhygienisch: so beurteilen Menschen das Nasebohren (Rhinotillexis) und wenden sich angewidert ab, wenn sie andere dabei erwischen. Allerdings ist das Verhalten nicht auf Menschen beschränkt: Mindestens zwölf Primatenarten stecken ihre Finger in die Nase, wie die Säugetierspezialistin Anne-Claire Fabre vom Naturhistorischen Museum Bern in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift "Journal of Zoology" berichtet. Dazu gehören neben Menschen auch Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und das Fingertier Aye-Aye aus der Familie der Lemuren, wie das Museum schreibt.