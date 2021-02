Unterschätzte Diagnose Alle sieben Minuten stirbt ein Mensch an Sepsis

Sterblichkeitsraten sind mit der Corona-Pandemie in den öffentlichen Fokus gerückt. Was viele nicht wissen: Sepsis – auch als Blutvergiftung bekannt – gehört zu den dritthäufigsten Todesursachen in Deutschland. Jährlich sterben in Deutschland etwa 75.000 Menschen an einer Sepsis. Etwa 20.000 Todesfälle davon sind vermeidbar.