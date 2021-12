Im Ergebnis kam bei 75 Prozent der Patienten nach der Krankenhaus-Entlassung eine neue Diagnose hinzu, mehr als 30 Prozent von ihnen starben noch im ersten Jahr. Sogar bei den unter 40-Jährigen traten bei mehr als der Hälfte im ersten Jahr Folgeerkrankungen auf. "Psychische, kognitive und körperliche Folgen betreffen die Mehrzahl der Überlebenden und treten sogar häufig gemeinsam auf, was für die Betroffenen eine besondere Belastung ist", erläutert die Studienautorin Prof. Christine Hartog. Dabei spiele es kaum eine Rolle, wie schwer die Sepsis verlaufen sei, was auch für die Behandlung von Covid-19 von Relevanz sei.



Auch die Kosten für die Sepsis-Behandlungen wurden in der Studie berechnet. Demnach kostet ein Fall in den ersten drei Jahren nach der Erkrankung im Schnitt 29.000 Euro. Mehr als 30 Prozent der Sepsis-Überlebenden wurden im Jahr nach der Krankenhausentlassung pflegebedürftig, 13 Prozent mussten nach einem schweren Verlauf in einem Pflegeheim betreut werden. "Die Sepsis hat massive und langjährige Folgen – sowohl für Überlebende und ihre Angehörigen, als auch für das Gesundheitssystem", resümiert Carolin Fleischmann-Struzek.