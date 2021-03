Die Forschenden der Universität Michigan um Carol Boyd und Philip Veliz untersuchten für ihre Studie die Daten von Teenagern im Alter von zwölf bis 17 Jahren, die in den Jahren 2016 bis 2018 an der Umfrage "Population Assessment of Tobacco and Health" teilgenommen hatten. Dabei entdeckten sie, dass der Anteil derjenigen, die angaben, unter dem Symptom "Keuchen und Pfeifen" in der Lunge zu leiden, bei den Marihuana-Dampfern zweimal so hoch war wie im Schnitt. Der gewöhnliche Konsum von Zigaretten, E-Zigaretten und Marihuana führte zwar ebenfalls Symptomen von Atemwegserkrankungen, die auf Lungenverletzungen hinweisen, jedoch nicht mehr als beim Verdampfen von Cannabis.