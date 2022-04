Für ihre Untersuchung ließen Brucks und Levav 1.490 Probanden in Europa und Asien paarweise entweder von Angesicht zu Angesicht oder per Videoschalte an Produktideen für ein Telekommunikationsunternehmen arbeiten, aus denen letztlich ein konkreter Innovationsvorschlag hervorgehen sollte. Dabei fanden sie heraus, dass die persönlichen Paare insgesamt mehr und auch kreativere Ideen entwickelten als die virtuellen Paare. Nur bei der Auswahl der einzureichenden Produktinnovation waren die Paare mit Videoanruf genauso effektiv wie die Paare, die sich persönlich trafen.