Sind die DNA-Schnürsenkel noch ganz?

Beginnen wir unsere Reise durch den Körper bei den elementaren Bausteinen der Zelle: den Chromosomen. Sie beinhalten die DNA und sorgen dafür, dass die Informationen der Zelle richtig vererbt werden – ein Prozess, der im Körper ein Leben lang stattfindet. Die Chromosomen bestehen aus Mittel- und Endstücken und diese Endstücke, die so genannten Telomere, sind entscheidend für die Qualität, mit der die Informationen vererbt werden. Sie sind die Grundlage für einen funktionierenden Körper. Mit zunehmenden Alter verkürzen sich die Telomere und verlieren ihre Funktion – dafür gibt es in der Forschung einen sehr plastischen Vergleich: "Man vergleicht sie oft mit den stabilisierenden Plastikenden an unseren Schnürsenkeln. Wenn die Telomere zu kurz sind, dann wirkt sich das auf die Stabilität des gesamten Chromosoms aus. Das ist so, wie wenn beim Schnürsenkel vorne dieses Plastikding wegfällt und der Schnürsenkel sich langsam aufdröselt", erklärt Stephanie Panier, Forscherin am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. In Zellsprache heißt das: Das Chromosom verliert die Fähigkeit, die Erbinformationen weiterzugeben. Die Zelle geht in den Stand-by-Modus, was dem gesamten Organismus schaden kann.

Bewegung schützt unser Erbgut. Bildrechte: Colourbox.de An dieser Stelle kommt Bewegung ins Spiel: "Durch Bewegung werden im Körper Signale gesendet, die bestimmte Programme in den Zellen aktivieren. Und eines dieser Programme stabilisiert die Telomere durch eine Aktivierung des Enzyms Telomerase", so Thomas Widmann, Facharzt für Innere Medizin an der Asklepios Klinik Triberg im Schwarzwald. Er hat an der Erforschung dieses Telomerase-Programms mitgewirkt. Bewegung verringert den Abbau der Telomere und schützt gewissermaßen die Plastikkappen an den Schnürsenkeln. Messbar wird der Mechanismus, wenn der Körper ins Schwitzen kommt: "Wenn Sie sich eine halbe Stunde aktiv bewegen, also Fahrrad fahren, joggen oder Krafttraining betreiben, dann wird dieser Mechanismus aktiviert und hält dann für einen Tag an. Das ist die gute, aber auch die schlechte Nachricht. Das heißt, wenn Sie einen dauerhaften Effekt bewirken wollen, dann müssen Sie sich regelmäßig bewegen", sagt Forscher und Mediziner Widmann.

Jungbrunnen für das Erbgut