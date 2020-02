Alles beginnt mit einer Veränderung im Erbgut, mit einer Mutation. Irgendwo in einer Zelle unseres Körpers verändert sich ein winzig kleiner Teil unserer DNA. Und zwar genau in den Genen, die dafür verantwortlich sind, dass eine Zelle unkontrolliert wächst. Mutationen bleiben in der Regel unbemerkt und sind auch völlig ungefährlich, sagt Professorin Dagmar Kulms von der TU Dresden.