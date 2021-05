"Wissenschaft ist keine Wahrsagebox, in die man eine Münze reinwirft und unten kommt die Antwort raus, sondern sie ist ein sehr komplexes Gebilde, aus dem sich mit der Zeit einige Ergebnisse herausarbeiten lassen, die dann auch nutzbar sind." Das Zitat stammt von Annette Leßmöllmann. Sie ist Professorin für Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. In der Corona-Pandemie gibt es den Vorwurf, die Bundesregierung lasse sich einseitig beraten und bevorzuge manche Wissenschaftler. Vor allem der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, gilt als "Wahrsagebox der Kanzlerin". Bereits im Januar wies Merkel diesen Vorwurf zurück: