Welche Rolle wächst der Wissenschaftskommunikation und der Wissenschaft in so einer Krisensituation zu? Was bedeutet da Verantwortung?

In Krisen hat man es ja nicht mehr mit einer "normalen Wissenschaftskommunikation" zu tun, sondern mit einer Krisensituation. Da ist der Druck viel größer auf die Wissenschaft, Wissen bereitzustellen, das als Handlungsgrundlage dient, oder zu beraten oder auch zu helfen. Sie ist dann in diesem vermaledeiten Dilemma, gerade bei Corona war das so vor einem Jahr ganz besonders stark, es kommen ständig neue Studien und aus diesen Studien muss man quasi täglich herausfiltern, was mache ich jetzt damit in Bezug auf das Handeln. Da geht es nicht locker um Grundlagenforschung und mal sagen: 'Oh, wir haben hier diese Erkenntnis'. Es geht um Politik und die Menschen wollen wissen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken können oder nicht. Das ist ein sehr, sehr hoher Druck. Das ist ein Effekt von so einer Krise.

Was halten Sie davon, wenn bestimmte Figuren zu Medienstars werden, die dann sehr viel Legitimität für sich verbuchen und sich einerseits im Diskurs durchsetzen, aber auf der anderen Seite auch Figuren sind, die polarisieren?

Das ist eine ganz schwierige Entwicklung. Man muss sich natürlich immer fragen, wie stark und wie gut ist das durch die Forschung dann auch abgedeckt. Es gibt kein Gremium, das entscheidet, den oder die schicken wir auf den heißen Stuhl in die Talkshows. Das ist häufig auch eine individuelle Entscheidung. Das kann gut laufen. Aber es kann auch passieren, dass dann dort Leute sitzen, die vielleicht eher polarisieren, als dass sie einordnen, was da passiert.

Eine gewisse Vernetzung der Forschung über die Disziplinen hinweg – ich denke da an die Schweiz, da gibt es eine "Taskforce Corona" mit siebzig Menschen aus verschiedensten Wissenschaften – vielleicht wären solche Vernetzungen eine bessere Lösung.

Alexander Kekulé, selbst Virologie und Medienstar, spricht von zwei kritischen Punkten: Zum einen zu viele einzelne Figuren mit zu großem individuellem Einfluss auf das Geschehen. Zum anderen habe die Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft zu oft hinter verschlossenen Türen stattgefunden in direktem Kontakt zwischen Wissenschaftlern und Politikern. Die Öffentlichkeit hätte eine größere Rolle spielen müssen. Nicht nur, wenn die Ergebnisse präsentiert werden, sondern auch in der Wissensfindung. Wie sehen Sie das?

Also zu Punkt eins würde ich sagen, müsste er sich auch an die eigene Nase fassen, denn er hat sich auch als eine Figur inszeniert. Da müsste man fragen, ob das nicht etwas ist, das er auch sich selber sagen müsste. Und im zweiten Punkt gebe ich ihm absolut recht. Ich gucke da wieder in die Schweiz, weil ich mir dieses Beispiel genauer angeschaut habe. So eine Taskforce, die eine Kommunikationsperson hat, die dafür sorgt, dass die einzelnen kommunikativen Schritte transparent nicht nur auf der Webseite dargestellt werden, sondern auch in die sozialen Medien gespielt werden. Alle Sitzungsunterlagen sind öffentlich einsehbar. Das ist glaube ich eine Transparenz, da können wir in Deutschland noch lernen.

Ist diese große Öffentlichkeit, die Wissenschaft in den letzten Wochen und Monaten erfahren hat, eigentlich gut für die Wissenschaft?

Das ist ein Thema, das in der Wissenschaft durchaus kontrovers diskutiert wird. Es gibt die Fraktion von Forschenden, die sagen, das sei so wissenschaftsfern, das wird uns schaden, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen. Das ist keine sehr große Fraktion, aber es gibt sie, weil in der Wissenschaft einfach andere Ziele gesetzt werden. Es geht um, grob gesagt, wahr und falsch. In der Öffentlichkeit geht es viel um Emotionalität, um Werte oder auch Orientierung. Also um etwas, das die Wissenschaft gar nicht als ihre Kernaufgabe ansieht. Wenn wir aber an so etwas wie Corona denken, brauchen wir die wissenschaftliche Expertise. Dann ist es für die Forschenden ein Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und sie muss sich dann leider auch den Dingen, oder vielleicht ist es ja auch eine Herausforderung, die positiv zu sehen ist, aussetzen, die die Menschen umtreibt.

Für den Transport von Wissenschaft in die Öffentlichkeit sind die Medien wichtig. Welche Verantwortung tragen die in Sachen Genauigkeit und Objektivität?

Eine riesige Verantwortung, was auch eine große Herausforderung ist. Dazu muss man sich zum einen mit Wissenschaft intensiver auseinandersetzen. Man muss wissen, ob alles, wo "Studie" draufsteht, auch etwas ist, worüber man berichten kann. Es gibt ausgesprochen schlechte Studien, über die sollte man lieber nicht berichten oder nur kritisch. Das heißt, wenn es um Wissenschaft geht, darf man überhaupt nicht blauäugig sein. Deswegen ist das schwierig, anstrengend und eine große Herausforderung.

Gleichzeit haben die Medien, der Journalismus auch noch die Rolle des Expertenbeobachters der Wissenschaft, der nicht alles einfach übernimmt, was aus der Wissenschaft kommt. Sondern auch mal kritisch rückfragen, Anwalt der Hörenden und Lesenden sein und fragen: Ist das, was Ihr hier liefert, eigentlich das Relevante für uns?

Wissen, von dem wir noch gar nicht wissen, wie sicher es ist, ein hochkomplexer Transportprozess von der Wissenschaft, die mit Wissen wissenschaftlich umgeht, über die Medien, die Wissen hinterfragen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und dann die Öffentlichkeit, in der Emotionen oft hochkochen. Wo sind die größten Herausforderungen, was sind die größten Probleme, was müssen wir an den verschiedenen Stellen lernen, damit das besser gelingt?

Das Problem ist Ihre Transportmetapher. Das kann man zwar so sehen, aber damit handelt man sich eine Menge Probleme ein. Denn dieses Wissenspaket verändert sich immens, sobald es die Wissenschaft verlässt. Sie als Journalistin stellen bestimmte Fragen, die ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin vielleicht gar nicht fragen würde. Sie bereiten die Sachen anders auf. Sie haben Aktualitätszwänge, Sie haben bestimmte Ressortgrenzen. Sie müssen bestimmte Erwartungen des Publikums erfüllen. Das sind alles Dinge, die haben mit der Wissenschaft gar nichts zu tun. Das heißt, dieses Wissenspaket verändert sich immens, sobald es in den Journalismus kommt. Da dann trotzdem genau, möglichst objektiv und präzise zu sein, und die Forschung nicht irgendwie zu "vergewaltigen", das ist die ganz große Herausforderung. Und kritisch wollen Sie ja auch noch sein. Ich habe einen großen Respekt vor Ihrem Job.

Die Medien sind also nicht Transporteur, sondern Weiterverarbeiter einer Rohware. Und was ist dann die Öffentlichkeit?

Eine letzte Frage zum "Rücktransport". Was nehmen Sie aus diesen wilden Monaten als Forscherin der Wissenschaftskommunikation mit?