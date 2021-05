Der Verein arbeitet Scholl zufolge in zwei Richtungen. Zum einen werden die vielen ehrenamtlich Aktiven in den Wikimedia-Projekten unterstützt, wie bei Wikipedia mit verschiedenen Angeboten und Instrumenten. Zum anderen versucht die Gesellschaft diese Idee, die Wikipedia vorlebt, in andere gesellschaftliche Felder zu tragen: Wissen gemeinschaftlich zu erstellen, verbessern, erweitern und es zur anderen frei zur Verfügung zu stellen.

Was der Mehrwert von so einem Prinzip des freien Wissens ist, hat man gut in der Covid-19-Pandemie sehen können, sagt Dominik Scholl. Da wurden viele wissenschaftlichen Studien in in Preprints, also einem Stadium, in dem sie noch nicht mal begutachtet wurden, frei zur Verfügung gestellt.