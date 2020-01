Die Studie erschien am 9. Januar 2020 im Fachblatt Development unter dem Titel Single cell sequencing of radial glia progeny reveals the diversity of newborn neurons in the adult zebrafish brain. An ihr war ein Forscherteam des Zentrums für Regenerative Therapien TU Dresden (CRTD), DRESDEN-concept Genome Centers und des Max-Planck-Instituts für Physik komplexer Systeme sowie des Zentrums für Systembiologie Dresden beteiligt.

