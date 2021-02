Energie tanken! Lässt der Mensch-Maschine-Vergleich uns gesünder leben?

Der Mensch ist die perfekte Maschine: Wie bei einem gut geschmierten Motor greift hier Zahnrad in Zahnrad. Und um perfekt zu leben, müssen wir uns also einfach so Verhalten wie ein Roboter, wollen Marketing und Werbung uns weismachen: Energie tanken mit Sport und gesunder Ernährung! Doch taugt dieser Mensch-Maschine-Vergleich tatsächlich dazu, Menschen zu einer gesünderen Lebensweise zu motivieren?