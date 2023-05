Um den möglichen Nutzen von Methadon in der Krebstherapie gab es sehr heftigen Streit – wohl weniger in der Sache, als mehr in der Kommunikation, aber auch das ist umstritten. Doch am Ende gibt es nun eine gute Nacht: Eine klinische Studie dazu, ob Methadon eine Chemotherapie effektiver machen kann, hat nun an den Universitätskliniken in Ulm und Hamburg-Eppendorf begonnen. Und noch werden passende Versuchspersonen für die erste Phase dieser Studie gesucht.