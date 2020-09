Die russischen Forscher nutzten dafür die Erkenntnisse über die besondere Funktionsweise von miRNAs aus, die bei der Genexpression - die Ausprägung der genetischen Informationen im Körper - eine wichtige Rolle spielen. Wenn uns ein Virus befällt, binden sich bestimmte miRNAs an seine RNA und zerstören sie so.



Einige miRNAs sind jedoch nicht aggressiv genug, sodass nur die Vermehrung der Viren verlangsamt wird. Einige Viren haben sogar absichtlich mehrere Bindungsstellen gebildet, was ihre Reproduktion verbessert - wie etwa die Coronaviren. Hier setzt die Studie der Wissenschaftler an.

Bildrechte: HSE Die Mikro-RNA hsa-miR-21-3p hat ein großes Potenzial, um alle menschlichen Coronaviren zu binden. Nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 steigt die Konzentration dieser miRNA in der Lunge stark. Stepan Nersisyan, Erstautor der Studie

Allerdings sei noch unklar, warum die Viren während ihrer Mutation in der Zelle die Bindungsstellen mit der miRNA nicht zerstören, erklärt Nersisyan. Er und seine Kollegen nehmen an, dass die Viren die miRNA nutzen, um am Anfang ihre Vermehrung zu verlangsamen. Dadurch wird die Immunantwort des Körpers verzögert.

Und hier wollen die Forscher ansetzen. Wenn die miRNA die Virenbildung verlangsamt, was passiert dann, wenn man noch mehr künstlich erzeugte miRNA hinzugibt? Könnten damit die Coronaviren an der weiteren Vermehrung gehindert werden? Oder funktioniert das, indem man die miRNA entfernt?

Mittel gegen Sars-CoV-2

In einem nächsten Schritt will das Forscherteam seine Entdeckungen nun in Experimenten bestätigen. Dabei soll auch herausgefunden werden, ob die Mikro-RNA hsa-miR-21-3p für medizinische Zwecke nutzbar ist und besonders die Frage beantwortet werden, ob ihre Nutzung als Mittel gegen die Viren-Vermehrung wirken kann - und damit auch als mögliches Medikament gegen Sars-CoV-2.