Die Mikronovae sind dabei viel weniger energiereich, ihre Stärke beträgt nur ein Millionstel sonstiger Novae – daher auch die Bezeichnung "Mikro". Sie können aber immer noch 20.000.000 Billionen Kilo Material verbrennen, was ungefähr 3,5 Milliarden Mal der Cheops-Pyramide in Ägypten entspricht, wie die ESO-Experten vorrechnen.



Auch sonst bieten die Mikronovae teilweise völlig neue Erkenntnisse für die Astronomie. Zum Beispiel treten sie offenbar relativ oft auf, obwohl sie gerade erst entdeckt wurden. "Das zeigt, wie dynamisch das Universum ist. Diese Ereignisse können tatsächlich recht häufig vorkommen, aber weil sie so schnell sind, ist ihre Beobachtung schwierig", erklärt der Studienautor Simone Scaringi von der Durham University in Großbritannien.