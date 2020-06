Die Verseuchung der Meere mit Mikroplastik gilt neben dem Klimawandel als eines der schlimmsten Umweltprobleme der Gegenwart. Eine Quelle dieser winzig kleinen Plastikpartikel sind Textilien, etwa Kleidung aus Polyester, die beim Waschen Fasern verlieren, die dann über das Abwassersystem und die Flüsse schließlich in den Ozeanen landen. Der Anteil solcher Kunstfasern an der Belastung der Meere mit Plastik ist offenbar aber geringer als bislang angenommen. Das schreiben Forscher um Giuseppe Suaria vom nationalen marinen Forschungszentrum in Italien im Fachmagazin Science Advances.

An diesen Stellen entnahmen die Forscher Wasserprobne, die später auf Textilfasern untersucht wurden. Die Größe der Punkte in der Karte markiert die Menge der gefundenen Fasern. Bildrechte: Giuseppe Suaria

Die Wissenschaftler sind selbst auf Forschungsfahrt durch den Atlantik, den indischen Ozean und das Südpolarmeer gefahren, um an 617 Stellen insgesamt 916 Proben mit Meerwasser zu entnehmen. Bei der Analyse mit einem FTI-Spektrometer haben sich die Forscher auf Fasern von Textilien konzentriert. 92 Prozent dieser Fasern hatten demnach einen pflanzlichen oder tierischen Ursprung, nur acht Prozent waren aus Erdölprodukten erzeugt worden, also synthetisch.



Der Hauptanteil dieser natürlichen Fasern stammt laut der Studie aus Zellulose, die wiederum vor allem aus Baumwolle hergestellt worden war. Zellulose hatte einen Anteil von 79,5 Prozent an allen gefundenen Fasern. 12,3 Prozent hingegen stammte von Tieren, in den allermeisten Fällen handelte es sich um Wolle. Nur 8,2 Prozent waren synthetisch, vor allem aus Polyester. Die meisten Garne werden in Kleidern verwoben. Sie gelangen durch die Wäsche ins Abwasser oder fallen bei Tragen unbemerkt aus der Kleidung.