Bildrechte: dpa

Reporterin Daniela Schmidt gehört zur Fraktion der Raucher*innen. Abgesehen davon, dass Rauchen enorme direkte Schäden für den Organismus hat, wirkt es auch indirekt auf unsere Umwelt und uns: 70 Milliarden Zigaretten werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Ca. 50 Milliarden Zigarettenstummel würden achtlos auf den Boden geworfen, schätzt Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungzentrum. Weltweit landen schätzungsweise unglaubliche 4,5 Billionen Zigaretten nicht in Mülleimern. Ob in den Städten, an Meeresstränden, in Flüssen oder Seen, auf Spielplätzen, in Wäldern und Parks: Kippen sind der am häufigsten gefundene Müll weltweit, so die Weltgesundheitsorganisation. Die Filter sind aus Plastik und bauen sich extrem schlecht in der Umwelt ab. Außerdem befinden sich über 130 toxische Substanzen in den Stummeln, darunter einige krebserregende Stoffe. Sie werden ausgewaschen und landen im Boden, im Grundwasser, in Pflanzen und Tieren – und am Ende wahrscheinlich auch wieder bei uns. Es gibt Studien, die zeigen, dass ein einzelner Kippenstummel reicht, um einen Liter Wasser zu verseuchen und Kleinstlebewesen wie Wasserflöhe oder Froschembryonen nachhaltig zu schädigen. Deshalb rät das Deutsche Krebsforschungszentrum: Kippen gehören in den Müll und nicht auf den Boden. Wo kein Mülleimer zur Hand ist, hilft ein Taschenaschenbecher. Reporterin Daniela Schmidt hat immer einen dabei.