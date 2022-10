"Unser Detektor ist ein All-in-One-Gerät", erklärt der Studienautor Hoon Hahn Yoon. Denn auf ihm befinde sich die ganze bisherige optoelektronische Hardware, die konventionelle Spektrometer so sperrig macht. Damit ließe sich Licht jeder Wellenlänge außerhalb des sichtbaren Bereichs messen. Da der neuartige Chip zudem komplett elektronisch steuerbar ist, kann er auch leicht in andere Apparate integriert und in großen Mengen produziert werden. "Wenn wir es direkt in tragbare Geräte wie Smartphones oder Dronen einbauen, könnten wir damit unser tägliches Leben verbessern", so Yoon.