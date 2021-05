"Was zwitschert bei Dir so schön im Hintergrund, bist du im Wald?" fragt die Schwiegermutter am Telefon. Wenn ich's nur wüsste, hätte man früher gesagt. Heute sagt man: Moment, ich frag mal meine Vogelerkennungs-App. Die spuckt nach wenigen Sekunden aufgenommenen Vogelgesangs die Wahrheit aus: Es war die Lerche und nicht die Nachtigall. Vielleicht hören wir unsere Vögel tatsächlich besser dank der vielen Vogelstimmen-Erkennungs-Apps. Diese Vogelbestimmungs-Programme nutzen aber auch der Wissenschaft, denn ganz nebenbei entsteht durch die Aufnahmen eine riesige Datenbank.

Eine dieser Apps wurde in Chemnitz entwickelt: BirdNET. Täglich bekommen die Forscher hunderttausende Vogelstimmen mit dem Standort zugeschickt. Sie wollen diese Daten nun für Studien zur Verfügung stellen. Aber sind die Aufnahmen der Vögel wirklich gut genug? Stefan Kahl ist Informatiker an der TU in Chemnitz, er hat die App BirdNET entwickelt, die inzwischen eine Million Menschen auf ihrem Smartphone haben, inzwischen auch Leute mit iPhone.

BirdNET-APP - wie die Vogelaufnahmen nutzbar wurden

Duett oder Streit bei den Buchfinken Bildrechte: imago images / blickwinkel Das Handyprogramm funktioniert mit einem Algorithmus, der mit mehr als einer Million Vogelstimmenaufnahmen trainiert wurde. Allerdings war dem Algorithmus anfangs nicht klar, was er analysieren sollte. Die Vogelaufnahmen waren zu lang. Es gab zu viele Pausen, zu viele Nebengeräusche. Stefan Kahl und sein Team schwenkten um auf eine Visualisierung des Audiosignals. Nun wählt man zur Vogel-Analyse die Klänge in den Hör-Abschnitten aus, in denen der Vogel zu hören ist. Das funktioniert: Seither werden nur noch ganz kurze Audioausschnitte eingeschickt. So weiß der Algorithmus klar, welcher Klangabschnitt zu analysieren ist.

Das verbesserte die Nutzungserfahrung und Genauigkeit extrem. Heute werden im Schnitt 80 Prozent aller Vögel erkannt. Stefan Kahl, App-Entwickler

Wir haben Nutzerinnen dabei, die schon hunderte Aufnahmen übermittelt haben. Das ist schon jenseits von Lernen. Das sind Menschen, die gehen gezielt raus und wollen uns helfen. Stefan Kahl

Wie nützlich sind die App-Daten - droht Verzerrungsgefahr?

Werden nur Vogelgesänge unbekannter Vögel eingeschickt? Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Doch lohnt sich das? Erkennt BirdNEt die Vögel wirklich so gut? Christian Rollwage entwickelt am Fraunhofer Institut professionelle Vogelstimmenerkenungs-Geräte. Die stehen einige Wochen im Wald und erkennen autark welche Vögel singen. So etwas braucht man zum Beispiel, bevor ein Bauprojekt beginnt. So kann man ausschließen, dass da seltene Vögel brüten. Rollwage sagt, auf die Analysen von BirdNET könne man sich verlassen. Was die Auswahl der Vogelarten angeht, ist er skeptisch. Er fürchtet, dass ein verzerrtes Bild entstehen könnte.

Ich gehe durch den Wald und höre einen Vogel, der mir unbekannt ist. Dann würde ich eher zum Handy greifen und gucken, was das für ein Vogel war. Wenn das alle machen, gibt es eine Verzerrung in Richtung der unbekannteren Vögel. Christian Rollwage, Fraunhofer Institut

Der Mensch hört vor allem das, was er nicht kennt, was ihn überrascht, und so stellt sich Rollwage das auch mit BirdNET vor. Deshalb müsse man sehr aufpassen, welche Fragestellung verfolgt wird und was abgebildet werden soll.

Menschen schicken Meisen-, Amsel-, und Rotkehlchengesang

Könnten Sie den Gesang einer Amsel von dem einer Drossel unterscheiden? Bildrechte: imago/blickwinkel Stefan Kahl macht sich darüber keine Sorgen. Genau solche Verschiebungen müsste die Forschung für Studien herausrechnen. Abgesehen davon wissen die meisten Leute gar nicht wie eine Meise singt, die Amsel, oder das Rotkehlchen, also die häufigen Arten. Dadurch bekommt er vor allem von denen sehr viele Aufnahmen zugeschickt. Und zwar in Mengen, von denen die Forschung bisher nur träumen konnte:

Das, was vorher mühevoll mit Audioaufnahmen von Experten gemacht werden musste, können wir jetzt tausendfach nachbilden. Weil wir nicht nur 100 Aufnahmen von einer Goldammer haben, sondern wir haben Zehntausende. Stefan Kahl, BirdNET Entwickler

Ein Schatz, sagt er, ein Pool an Beobachtungsdaten, der viel zu schade wäre, ihn nicht zu nutzen.