Ein Forschungsteam der Uni Freiburg und der schwedischen Chalmers-Universität in Göteborg hat herausgefunden, wie sich Wundheilung beschleunigen lässt. Jedenfalls im Labor in der Petrischale. Die Forscher nutzten dabei einen natürlichen Mechanismus des Körpers: Nach Hautverletzungen bildet der menschliche Körper ein elektrisches Feld als Orientierungshilfe für die Zell- und Gewebereparatur. Und genau dieses Wissen, das Körperzellen auf elektrische Felder reagieren, wurde für diese Studie als Idee genutzt. Würde man im Labor in einer Petrischale ein elektrisches Feld einrichten, würden sich Hautzellen nicht mehr ungeordnet und planlos durch die Schale bewegen, sondern gezielt in Richtung des Energiefeldes strömen.