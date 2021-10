Mitteldeutschlands klügste Köpfe Forscher Andreas Houben – der DNA-Magier aus Gatersleben

Weizen, Gerste und Co. leiden immer häufiger unter Trockenstress. Andreas Houben verändert diese Nutzpflanzen in seinem Labor in Sachsen-Anhalt so, dass sie auch unter ungünstigen Bedingungen wachsen können. Dafür dringt er tief in deren Zellen ein, bis in die DNA.