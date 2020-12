16. Dezember

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Mittwoch wird es knapp, wenn man den Mond noch sehen will. Nach Sonnenuntergang gegen 16 Uhr wird der zunehmende Mond mit seiner schmalen Sichel nur noch für ein knappes Stündchen zu sehen sein, bevor auch er untergeht. Aber in seinem "Gefolge" (etwas weiter links oben am Südwest-Himmel) sind die dicht beieinander stehenden Jupiter und Saturn noch etwas länger zu beobachten, bis auch sie gegen 18 Uhr hinterm Horizint verschwinden.

Und was sagt die Wolkendecke? Im Osten Deutschlands könnte es an diesem Abend schwierig werden mit der freien Sicht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es Wolkenlöcher gibt. Größere Chancen auf wolkenlosen Himmel hat man allerdings vor allem im Westen und Süden Deutschlands.

17. Dezember

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Donnerstag bietet sich der noch schönere Blick. Mondsichel, Jupiter und Saturn stehen dann sehr dicht beisammen und in nahezu gleicher Höhe. In südwestlicher Blickrichtung sind sie von Sonnenuntergang bis gegen 18 Uhr zu sehen, bevor sie alle gemeinsam untergehen.

Und das Wetter? Am Donnerstag hat wahrscheinlich der östlichste Teil Deutschlands die besten Chancen auf gute Sicht. Auch im Rheinland und im Voralpenraum könnte es klaren Himmel geben. Der große "mittlere Rest" Deutschlands kann nur hoffen, dass die Lücken in den vorhergesagten Wolken groß genug sind.

Große Konjunktion am 21. Dezember