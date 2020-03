Beim in diesen Tagen rargesäten Gang an die frische Luft, kann man beobachten, dass sich die Bevölkerung im Grunde in zwei Gruppen einteilen lässt. Menschen mit Mundschutz und Menschen ohne Mundschutz. Spaziergänger, Fahrradfahrer, Ladenpersonal – die einen ja, die anderen nein. Der Beobachter neigt vielleicht sogar dazu, dem Maskentragen oder -nichttragen religiöse Züge zuzuschreiben. Was hier aber viel mehr aus den Menschen spricht als völlige Überzeugung, ist die Unsicherheit, was Schutzmasken denn nun tatsächlich bewirken.

Bevor Sie weiterlesen: Sollten sich gegenwärtig in Ihrem Warenkorb eines Onlineversandhändlers bereits Masken befinden und sie keinen wirklich triftigen Grund haben, diese zu bestellen – schmeißen Sie sie wieder raus. Doch dazu später. Klären wir erstmal die Begrifflichkeiten:

Mund-Nasen-Schutz (auch OP-Mundschutz, OP-Maske): Sie besteht aus mehreren Papier- oder Vlieslagen und soll vor allem andere (im OP also den Patienten) schützen. Beim Husten, Niesen oder auch Sprechen werden Sekrettröpfchen ausgestoßen, die möglicherweise andere infizieren könnten. Der Mund-Nasen-Schutz ist also besonderes für medizinisches und pflegendes Personal wichtig, die nah an besonders gefährdete Menschen ran müssen. "Das schützt auf jeden Fall andere, aber es gibt auch neuere Daten, dass die Menschen selber dadurch geschützt werden – bis zu einem gewissen Grad", sagt der Virologe Alexander Kekulé im MDR Podcast. In einer Bekanntmachung des Robert Koch-Instituts zur Krankenhaushygiene steht zudem: "Ein Mund-Nasen-Schutz kann Beschäftigte bei engen Patientenkontakten vor verspritztem Blut oder Spritzern anderer Körpersekrete schützen und ist ein wirksamer Schutz vor Berührung von Mund und Nase mit kontaminierten Händen." Letzteres haben wir uns in letzter Zeit aber hoffentlich sowieso abgewöhnt. Und, trotz aller Nachhaltigkeitsgedanken: Ein Mund-Nasen-Schutz ist immer ein Einwegprodukt! OP-Mundschutz, der vor allem andere schützen soll Bildrechte: imago images/Lichtgut

Atemschutzmaske nach FFP-Standard: Anders als der normale Mundschutz kann diese Maske die Atemluft auch wirklich filtern und schützt damit vor dem Aerosol – also dem Gemisch aus festen und flüssigen Teilchen in der Luft, worüber die Viren übertragen werden. FFP steht im Übrigen für filtering face piece, also filterndes Teil fürs Gesicht. Diese Masken schützen nicht vor Gasen und sind meistens Einwegprodukte, die nicht gewaschen oder desinfiziert werden sollten und generell ausgetauscht werden, wenn sie feucht sind. Sie sind zertifiziert und können nicht selbst hergestellt werden. Eine FFP-Atemschutzmaske kann die Atemluft filtern. Bildrechte: imago images/Emmanuele Contini

Mundschutz, selbstgebastelt: Es klingt im ersten Moment töricht, trotzdem ist der selbstgebastelte Mundschutz in den letzten Tagen zu einem verbreiteten Gesprächsthema geworden – nicht zuletzt durch prominente Fürsprecher und den Hashtag #maskeauf oder solidarische Aktionen. Das liegt daran, dass ein Schutz besser ist als kein Schutz, auch wenn es sich nur um ein schnödes Halstuch handelt. Und zwar: Um andere vor sich selbst zu schützen. Mehrere Studien bescheinigen der selbstgebauten Stoffmaske eine "Besser-als-gar-nichts"-Güteklasse, richtige Handhabung vorausgesetzt. Masken aus Staubsaugerbeuteln und Geschirrtüchern haben auch beim Filtertest recht gut abgeschnitten.

Selbstgemacht: Besser als gar nichts. Bildrechte: imago images/Frank Sorge

Trotzdem: Eine echte Filterleistung für die eigene Atemluft ist vom heimisch hergestellten Mundschutz nicht zu erwarten. "Diese Masken würden verhindern, dass mein Sekret zu Ihnen gelangt", betont Dr. Bernd Lobenstein, Facharzt am Klinikum Burgenlandkreis. "Aber: Die Masken sind nicht in der Lage, sich vorm Coronavirus zu schützen. Da bedarf es anderer Masken – das ist keine Sache, die der Laie herstellen kann." Und immer dran denken: Regelmäßig bei 60 Grad waschen und nicht mehr verwenden, wenn der Mundschutz feucht ist.

Möglicherweise haben Sie schon eine gute Maskenquelle entdeckt, die – trotz der allgemein bekannten Knappheit – munter sprudelt. Wenn Sie keinen wirklich guten Grund haben – und zum Beispiel ältere Menschen versorgen müssen –, sollten Sie aber tunlichst davon Abstand nehmen, Masken zu kaufen. Und vor allem sollten Sie sich keinen Vorrat anlegen (eh klar, oder?). Die werden nämlich anderswo dringend gebraucht – in Krankenhäusern, in der Pflege, beim Arzt. Mit den aktuellen Verhaltensregeln sind Masken auch nicht unbedingt notwendig. Wir kennen sie ja alle, deshalb nur noch mal zur Sicherheit:

1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Personen (auch an der Kasse – das Kassenpersonal kann schließlich nicht ausweichen!)

Hände waschen, gründlich und regelmäßig

Niesen und husten: nur in die Armbeuge – und bitte wegdrehen