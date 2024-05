Forschende der Universität Zürich haben nun ein System entwickelt, das eine neuartige, biologisch inspirierte Kamera mit künstlicher Intelligenz kombiniert. Dieses kann Hindernisse in der Umgebung eines Autos viel schneller und mit weniger Rechenleistung erkennen als aktuelle Systeme. Die meisten aktuellen Kameras sind bildbasiert: Sie machen in regelmäßigen Abständen Schnappschüsse. Die Fahrerassistenz in Autos nimmt in der Regel 30 bis 50 Bilder pro Sekunde auf. Ein künstliches neuronales Netz kann darauf trainiert werden, Objekte auf diesen Bildern zu erkennen – etwa Fußgänger, Fahrräder und andere Fahrzeuge. "Wenn aber in den 20 oder 30 Millisekunden zwischen zwei Schnappschüssen etwas passiert, sieht es die Kamera womöglich zu spät. Die Lösung wäre, die Bildrate zu erhöhen. Aber das bedeutet mehr Daten, die in Echtzeit verarbeitet werden müssen, und somit mehr Rechenleistung", sagt der Studienautor Daniel Gehrig.