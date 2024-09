Noch liefert das neue Gerät keine höhere Präzision als die gewöhnliche Atomuhr, doch die Wissenschaftler halten die Verbesserung der Technologie nur für eine Frage der Zeit. Wichtiger war es für Thorsten Schumm und sein Team, zu zeigen, dass ihre Entdeckung vom April 2024 auch in der Praxis Relevanz hat. Vor ein paar Monaten zeigten die Forscher der TU Wien, dass es möglich ist, einen Thorium-Kern mittels Laser von einem Zustand in einen anderen umzuschalten. Dieses Prinzip soll zukünftig die Chronometergenauigkeit verfeinern.

In Atomuhren dient ein Laser als Taktgeber im Zeitmesser, ähnlich wie ein Pendel in der Kirchenuhr. In den deutlich präziseren Artgenossen im Labor schwingen elektromagnetische Wellen, die Richtungswechsel eines Lasers werden gezählt. Dessen Frequenz kann sich allerdings über die Zeit verändern, weswegen der Laser nachjustiert werden muss. "Deshalb benötigt man zusätzlich zum Laser ein Quantensystem, das äußerst empfindlich auf eine ganz bestimmte Laserfrequenz reagiert", erklärt Thorsten Schumm. Dafür wurden bisher Cäsium- oder Strontium-Atome genutzt, die zwischen zwei Quantenzuständen hin und herwechseln, wenn der Laser sie in einer bestimmten Frequenz trifft. Ändert sich die Frequenz, bleibt der Zustandswechsel aus, was messbar ist und anzeigt, dass der Laser nachjustiert werden muss.