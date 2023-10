Bisherige Atomuhren nutzen Elektronen in der Atomhülle radioaktiver Elemente wie Cäsium als Taktgeber. Am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), einem Forschungszentrum in Hamburg, hat ein Team nun eine Atomuhr entwickelt, die stattdessen mit dem Element Scandium läuft. Damit ist eine Genauigkeit von 1:10.000.000.000.000.000.000 möglich. "Das entspricht einer Sekunde in 300 Milliarden Jahren", erläutert der DESY-Forscher Ralf Röhlsberger, der am Helmholtz-Institut Jena arbeitet.