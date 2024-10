Der Prototyp mit sechs hochauflösenden Kameras der Hochschule Anhalt soll aus Flugzeugen in 1.000 Metern Höhe mit bis zu zehn Zentimetern genaue Aufnahmen anfertigen. Durch Filter können verschiedene Farbspektren gemessen werden. Die "Airborne Multispectral Camera" – kurz "AMC-6" – soll so Umweltdaten erheben, digitale Oberflächenmodelle erstellen, die Wasserqualität in Seen und Flüssen bestimmen, kartografieren und kann darüber hinaus detaillierte 3D-Modelle von Städten anfertigen. Die in einem Flugzeug montierte Messeinheit ist genauer als vergleichbare Kameras in Satelliten und weniger eingeschränkt als Systeme im All.