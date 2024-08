Für ihre in der Fachzeitschrift Frontiers in Microbiology veröffentlichte Studie untersuchte das Forscherteam um Daniel Torrent jeweils zehn Mikrowellen aus Einfamilien-Küchen bzw. aus Gemeinschafts-Küchen sowie zehn Labor-Mikrowellen. Während sich die Mikrobiome aus Einfamilienhaushalts- und Gemeinschafts-Küchen überschnitten, unterschieden sich die mikrobiellen Gemeinschaften in Labor-Mikrowellen davon sehr deutlich. Insgesamt war die Diversität bei Labor-Mikrowellen am höchsten und bei Einfamilienhaushalts-Mikrowellen am geringsten.