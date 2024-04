Phlegräische Felder Europas Supervulkan brodelt so stark wie lange nicht

Und tatsächlich weiß niemand genau, was geschieht, wenn es geschieht. Wird nur der Süden Italiens von den Auswirkungen betroffen sein? Oder große Teile des Mittelmeerraums? Oder sogar große Teile Europas oder der Welt? Supervulkane haben das Zeug dazu.

Das Nationale Geophysikalische und Vulkanologische Institut Italiens (INGV) sieht aber keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch, geschweige denn für einen riesigen, wie er sich zuletzt vor 15.000 Jahren ereignet hat. Stärkere Erdbeben als zuletzt seien allerdings in näherer Zukunft möglich, heißt es.

Woher kommt der Optimismus, dass ein Ausbruch nicht unmittelbar bevorsteht?

Ohne Vergleichswerte klingen die Zahlen, die das INGV wöchentlich an jedem Donnerstag veröffentlicht, recht beunruhigend. Nicht nur die Zahl der Erdbeben hat spürbar zugenommen, sondern auch die Hebung der Erdschichten. Bei der am stärksten davon betroffenen Messstation östlich des Hafens von Pozzuoli, hob sich die Erde von Januar bis Anfang April um etwa einen Zentimeter pro Monat an, und zuletzt waren es sogar zwei Zentimeter in nur 15 Tagen, also die vierfache Geschwindigkeit.

Dennoch kommt das INGV in seinem neuesten Wochenbericht vom 23. April zu der Einschätzung, es gebe "keine Anhaltspunkte, die auf signifikante kurzfristige Entwicklungen hindeuten", sprich: Ein Ausbruch steht nicht unmittelbar bevor. Zum einen liegt das an den geochemischen Parametern. Die Temperatur des hydrothermalen Systems unter der Erde ist recht konstant, auch die Kohlendioxid-Messungen zeigen keine Auffälligkeiten. Bildrechte: IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Und zum anderen spricht auch die Art der derzeitigen Beben und Hebungen nicht für einen Vulkanausbruch, wie die renommierte Vulkanforscherin Eleonora Rivalta vom Geoforschungszentrum Potsdam im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erläuterte. Wenn es Magma wäre, das da aufsteige und die Erde anhebe, dann müsste es im Untergrund einen "vulkanischen Gang" geben, einen Aufstiegskanal für das Magma. Die Erdbeben würden sich dann aber in einer viel kleineren Zone konzentrieren – und nicht wie jetzt über die ganze Caldera verteilt.

"Wir glauben, dass die Hebungen kein Zeichen dafür sind, dass in irgendeiner Form Magma aufsteigt", sagt Rivalta. "Diese aktuellen Erdbeben sind ein Zeichen dafür, dass sich das Hydrothermalsystem in der Caldera ausdehnt, also das schwammartige Gestein über der Magma-Kammer." Gefährlich kann das natürlich trotzdem sein, weil schwerere Erdbeben wahrscheinlicher werden und auch unkontrollierbare Eruptionen von sehr heißem Dampf möglich sind.

Phlegräische Felder: Alle hoffen auf genügend Vorwarnzeit bei einem Ausbruch

In der Wissenschaft ist man sich relativ sicher, dass die Vorzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Ausbruchs des Supervulkans anders wären als die, die man gerade beobachten kann. Konzentriertere und stärkere Erdbeben zum Beispiel. Auch die Anhebung der Erde würde dann wahrscheinlich noch viel dramatischer verlaufen.

So wie 1538 zum Beispiel, als sich der Boden dort, wo die Eruption geschah, vorher um 19 Meter angehoben haben soll. Zum Vergleich: Seit 2016 hat sich in der Bucht von Pozzuoli der Boden um 80 Zentimeter gehoben. Seit den 1950er-Jahren, als die aktuelle Hebungsphase begann, sind es aber immerhin schon vier Meter Gesamthebung. Bildrechte: IMAGO/Flash Press Agency

Die ersten spürbaren Schwarmbeben in der Region vor dem Ausbruch 1538 hatte es mehr als 60 Jahre zuvor gegeben. Zwei sehr schwere Erdbeben folgten 33 und 30 Jahre vor dem Ausbruch. Besonders stark wurden die Erdstöße und Gasaustritte dann in den letzten zwei Jahren vor der Eruption. Und in den letzten acht Tagen wackelte der Boden in Pozzuoli nach zeitgenössischen Berichten ständig, in Neapel wurden täglich fünf bis zehn Erdbeben wahrgenommen.