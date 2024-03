Die bisherige Hypothese zum Auszug moderner Menschen aus Afrika ging davon aus, dass dieser auf "grüne Korridore" in Feuchtzeiten beschränkt war. Dort habe Nahrung im Überfluss dafür gesorgt, dass sich menschliche Populationen gut ausbreiten konnten. Die neue Studie deutet jedoch darauf hin, dass sich auch Menschen in trockenen Intervallen entlang "blauer Autobahnen" ausgebreitet haben könnten, die von saisonalen Flüssen geschaffen wurden. Demnach jagten die Menschen in Trockenperioden zunächst Tiere an Wasserlöchern. Als diese immer kleiner wurden, gingen sie zum Fischfang über.