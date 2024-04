Bildrechte: imago images / Hindustan Times

Am 22. Juli hatte die indische Raumfahrtbehörde ISRO (Indian Space Research Organisation) die Trägerrakete Baahubali (deutsch: Mondfahrzeug) ins All geschickt, die nun um den Mond kreist. Der Mond-Lander Vikram - benannt nach dem Begründer des indischen Raumfahrtprogramms Dr. Vikram Ambalal Sarabhai - hat sich bereits am Montag von seiner Sonde getrennt. Sein Ziel ist die Südpolarregion des Mondes. Um genau zu sein: Eine Hochebene zwischen den Kratern Manzinus C und Simpelius N. Es handelt sich um ein wenig erforschtes Gebiet.