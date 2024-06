Wissenschaftler haben einen neuen Langstreckenflug-Rekord für Insekten nachgewiesen. Ein internationales Forscherteam unter Leitung des spanischen Nationalen Forschungsrats CSIC dokumentierte den Flug von Distelfaltern (Vanessa cardui) über 4.200 Kilometer offenen Atlantik von Westafrika nach Französisch-Guayana in Südamerika. Ihre Studie erschien in der Fachzeitschrift Nature Communications .

Die Studienautoren wiesen nach, dass die von einem CSIC-Forscher 2013 in Guayana entdeckten Distelfalter-Weibchen genetisch mit Populationen in Europa und Afrika verwandt waren. Anhand der aus den Flügeln der Schmetterlinge gewonnenen Isotopen-Signaturen von Wasserstoff und Strontium stellte das Team zudem fest, dass ihre Herkunft am wahrscheinlichsten in westeuropäischen Ländern wie Frankreich, Irland, Großbritannien oder Portugal lag. Der letzte Aufenthaltsort der Distelfalter vor ihrer Atlantik-Überquerung war jedoch Westafrika. Dies wurde durch Pollen-DNA von Pflanzenarten aus dem tropischen Afrika nachgewiesen, welche die untersuchten Insekten am Körper trugen.